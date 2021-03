LIVE Fognini-Korda 6-1 4-6 2-3, Masters1000 Miami in DIRETTA: break dell’americano! (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Servizio e diritto dell’americano. 40-40 Altra prima pazzesca. 40-AD CHE LUNGOLINEA DI Fognini! Gran contropiede di diritto dell’azzurro. 40-40 Korda gioca con coraggio anche la terza chance di annullare e trova il vincente in avanzamento. 30-40 Altra prima dell’americano. 15-40 Scappa via la risposta del ligure. 0-40 TRE PALLE break Fognini! Contropiede fuori misura dell’americano. 0-30 Altro errore di Korda: game decisivo. 0-15 ROVESCIO PAZZESCO IN CORSA DI Fognini! 2-3 Scappa via il diritto di Korda ma si gioca sul suo servizio. 40-30 Fuori di poco la risposta del giovane tennista. 30-30 Konda continua a giocare a tutto braccio e in maniera profonda: in difficoltà l’azzurro. 30-15 ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Servizio e diritto dell’americano. 40-40 Altra prima pazzesca. 40-AD CHE LUNGOLINEA DI! Gran contropiede di diritto dell’azzurro. 40-40gioca con coraggio anche la terza chance di annullare e trova il vincente in avanzamento. 30-40 Altra prima dell’americano. 15-40 Scappa via la risposta del ligure. 0-40 TRE PALLE! Contropiede fuori misura dell’americano. 0-30 Altro errore di: game decisivo. 0-15 ROVESCIO PAZZESCO IN CORSA DI! 2-3 Scappa via il diritto dima si gioca sul suo servizio. 40-30 Fuori di poco la risposta del giovane tennista. 30-30 Konda continua a giocare a tutto braccio e in maniera profonda: in difficoltà l’azzurro. 30-15 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Fognini-Korda Masters1000 Miami in DIRETTA: finalmente si comincia! L’azzurro pronta a scendere in campo -… - zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 6-1 1-0 Masters1000 Miami in DIRETTA: buon inizio dell’azzurro nel secondo set - #Fognini-Korda… - zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 3-0 Masters1000 Miami in DIRETTA: doppio break dell’azzurro in avvio di set! - #Fognini-Korda… - zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 6-1 1-2 Masters1000 Miami in DIRETTA: break dell’americano che comanda il set - #Fognini-Korda… - zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 6-1 1-0 Masters1000 Miami in DIRETTA: buon inizio dell’azzurro nel secondo set - #Fognini-Korda… -