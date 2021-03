Tutti i motivi per cui l’Ema non approva ancora i vaccini prodotti fuori dall’Occidente (Di sabato 27 marzo 2021) Sui vaccini contro il nuovo Coronavirus attualmente distribuiti o in attesa di approvazione, realizzati nei Paesi democratici occidentali, abbiamo ormai parecchie informazioni. In Europa quelli approvati dall’Ema sono quattro, quelli delle case farmaceutiche Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Non siamo però gli unici a produrli. Da Russia, Cina e Cuba giungono informazioni riguardo a vaccini la cui efficacia e sicurezza sarebbe stata comprovata nelle fasi più avanzate della sperimentazione, per quanto sia difficile in diversi casi andare a vedere concretamente i dati. Anche Iran e India hanno annunciato il proprio vaccino. Su questi ultimi i dati sono ancora più incerti. Fatta eccezione per alcuni vaccini prodotti in Cina, ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) Suicontro il nuovo Coronavirus attualmente distribuiti o in attesa dizione, realizzati nei Paesi democratici occidentali, abbiamo ormai parecchie informazioni. In Europa quelliti dalsono quattro, quelli delle case farmaceutiche Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Non siamo però gli unici a produrli. Da Russia, Cina e Cuba giungono informazioni riguardo ala cui efficacia e sicurezza sarebbe stata comprovata nelle fasi più avanzate della sperimentazione, per quanto sia difficile in diversi casi andare a vedere concretamente i dati. Anche Iran e India hanno annunciato il proprio vaccino. Su questi ultimi i dati sonopiù incerti. Fatta eccezione per alcuniin Cina, ...

