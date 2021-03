Ospedale Cannizzaro, realtà aumentata in Neurochirurgia (Di sabato 27 marzo 2021) La realtà aumentata è entrata nelle sale operatorie dell'Ospedale Cannizzaro di Catania. L'Unità Operativa Complessa (Uoc) di Neurorchirurgia, infatti, è stata scelta come 'beta tester' di un ... Leggi su cataniatoday (Di sabato 27 marzo 2021) Laè entrata nelle sale operatorie dell'di Catania. L'Unità Operativa Complessa (Uoc) di Neurorchirurgia, infatti, è stata scelta come 'beta tester' di un ...

Advertising

TgrRai : RT @TgrSicilia: La neurochirurgia dell'ospedale catanese tra le prime in Europa a sperimentare il macchinario. - TgrSicilia : La neurochirurgia dell'ospedale catanese tra le prime in Europa a sperimentare il macchinario. - NewSicilia : Ospedale #Cannizzaro di #Catania - L’attività di sperimentazione del software di #realtàaumentata è sfociato in uno… - AnsaSicilia : Sanità: 'realtà aumentata' in Neurochirurgia del Cannizzaro. Nell'ospedale di Catania si testa tecnologia con ologr… - het_seba : @ruggerorazza Spero senza attese eccessive all'ospedale Cannizzaro di Catania. Nell'augurarle buon lavoro le porgo… -