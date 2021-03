Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 marzo 2021)26 MARZOORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN RDAZIONE MARCO CILUFFO AL MOMENTO CIRCONE SCORREVOLE SUL RACCORDO E LE MAGGIORI STRADE ELLA CITTA’ ANCHE A CAUSA DELLE RESTRIZIONI PREVISTE PER LA ZONA ROSSA, IN QUANTO SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI SALVO PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ UNICA SEGNANE CODE PER INCIDENTE SU VIA DELLA BUFALOTTA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE è INIZIATA LA SECONDA FRAZIONE DELLO SCIOPERO DI OGGI A RISCHIO BUS, METRO, TRAM, TRENI E COTRAL PER TUTTE LE INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT O SUI NS CANALI SOCIAL FACEBBOK E TWITTER E’ TUTTO APPUNTAMENTO A PIU ...