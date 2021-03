Scuola, Draghi riapre fino alla prima media. E sui no vax in corsia: “Serve un decreto” (Di venerdì 26 marzo 2021) In classe dopo Pasqua anche in zona rossa, confermate le altre restrizioni: “Soltanto così si limita il contagio” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 26 marzo 2021) In classe dopo Pasqua anche in zona rossa, confermate le altre restrizioni: “Soltanto così si limita il contagio”

Advertising

lucianonobili : “Le scelte dei governatori dovranno essere riconsiderate alla luce dell' affermazione del governo che la scuola in… - matteorenzi : Ho apprezzato che Draghi abbia insistito sulla riapertura della #scuola come priorità assoluta. Stiamo sottovalutan… - SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - editta_fazzi : Draghi: 'Interverremo su operatori no vax. Scuola riapre fino alla prima media' - Politica - ANSA - AltriDagli : RT @VanityFairIt: La scuola pronta alla riapertura dopo Pasqua, anche in zona rossa e fino alla prima media -