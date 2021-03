Per DxOMark c’è un nuovo smartphone che vanta un audio pazzesco (Di venerdì 26 marzo 2021) DxOMark promuove a pieni voti il comparto audio dello smartphone da gaming Black Shark 4 Pro che diventa il nuovo punto di riferimento L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 26 marzo 2021)promuove a pieni voti il compartodelloda gaming Black Shark 4 Pro che diventa ilpunto di riferimento L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Per DxOMark c’è un nuovo smartphone che vanta un audio pazzesco - cellicom : OnePlus contro DxOMark: non invierà OnePlus 9 / 9 Pro per i test, ecco perché (aggiornato: o forse sì?) - MiuiBlog : ?? NEWS - Black Shark 4 Pro è un nuovo standard per la qualità del suono | DxOMark Leggi ?: - ttoday_it : ?? NEWS - Black Shark 4 Pro è un nuovo standard per la qualità del suono | DxOMark Leggi ?: -