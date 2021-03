Oltre 2 chilometri di reti da pesca nell'area protetta di Capo Testa: scatta la multa (Di venerdì 26 marzo 2021) (Visited 93 times, 93 visits today) Notizie Simili: Malanni di fine stagione, come prevenire… Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Le carte di pagamento più convenienti ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 26 marzo 2021) (Visited 93 times, 93 visits today) Notizie Simili: Malanni di fine stagione, come prevenire… Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Le carte di pagamento più convenienti ...

Advertising

Fra_s_Life : Una videochiamata di un'ora con i miei. E pensi meno male che ci sono questi strumenti che accorciano le distanze n… - londranewsblog : Lago Windermere nel Lake District. Si tratta del più grande lago dell’Inghilterra, lungo oltre quindici chilometri… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: Torna il @SettimanaleTgr, in questa puntata perché il treno Catania-Gela impiega 5 ore per 100 chilometri, gli affitti estivi s… - Pianetablunews : I ricercatori hanno fatto una scoperta incredibile. L'atmosfera esterna della Terra si estende molto più del previs… - AtoutfranceIT : RT @deborahterrin: Oltre 800 chilometri di greenways: la ???????????????? à vélo ????? è uno dei modi che preferisco per viaggiare! ?? -