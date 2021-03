Lust from Beyond - recensione (Di venerdì 26 marzo 2021) Negli ultimi anni i giochi ispirati da Lovecraft si son fatti frequenti e puntuali come un orologio svizzero. Questa congestione ha un lato positivo, perché gli sviluppatori stanno riuscendo a distaccarsi dalla triade (più che abusata) formata da Dagon, Hydra e Cthulhu, per esplorare tutte le altre creature e implicazioni dell'enorme pantheon dello scrittore di Providence. Ma se da un lato si tentano nuove tipologie di racconti, come nei recenti Transient e Call of the Sea, non si può dire che il gameplay stia evolvendo particolarmente, ancorato a formule spesso rudimentali. Movie Games Lunarium è un team polacco con evidente voglia di crescere, e già con Lust for Darkness (2018) aveva cercato di mettere in scena un proprio pantheon di essere cosmici, di chiara matrice lovecraftiana. Il tutto all'interno di un'esperienza disturbante, capace di fondere orrore ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) Negli ultimi anni i giochi ispirati da Lovecraft si son fatti frequenti e puntuali come un orologio svizzero. Questa congestione ha un lato positivo, perché gli sviluppatori stanno riuscendo a distaccarsi dalla triade (più che abusata) formata da Dagon, Hydra e Cthulhu, per esplorare tutte le altre creature e implicazioni dell'enorme pantheon dello scrittore di Providence. Ma se da un lato si tentano nuove tipologie di racconti, come nei recenti Transient e Call of the Sea, non si può dire che il gameplay stia evolvendo particolarmente, ancorato a formule spesso rudimentali. Movie Games Lunarium è un team polacco con evidente voglia di crescere, e già confor Darkness (2018) aveva cercato di mettere in scena un proprio pantheon di essere cosmici, di chiara matrice lovecraftiana. Il tutto all'interno di un'esperienza disturbante, capace di fondere orrore ...

