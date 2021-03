GP Bahrain | Hamilton | Red Bull come previsto | noi abbiamo margine

(Di venerdì 26 marzo 2021) Se non ci fosse il pregresso dei test di due settimane fa, finirebbe nel classico "venerdì" dal quale dover recuperare in vista della qualifica. E quanto mostrato da Mercedes nelle due libere del GP ...

E quanto mostrato da Mercedes nelle due libere del GP delè anche questo.gira a 2 decimi e mezzo da Verstappen, sulla simulazione del passo la Red Bull ha un'altra costanza che non ......sessione di prove libere del Gran Premio del2021, prima tappa del Mondiale di Formula 1. L'olandese ha chiuso in 1.30.847 davanti alla McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis,...La Mercedes è la favorita d’obbligo con il britannico Lewis Hamilton e con il finnico Valtteri Bottas, ma tutto può succedere nelle tre sessioni che da qualche anno a questa parte compongono le ...Simpatico siparietto in casa Ferrari nella seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain, prima prova del Mondiale 2021 di Formula 1 ...