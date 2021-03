Dazn si aggiudica i diritti tv per le partite della Serie A del triennio 2021-2024 (Di venerdì 26 marzo 2021) Sarà Dazn il principale broadcaster delle partite di Serie A nel triennio 2021-2024. La piattaforma streaming, con il supporto di Tim, si è aggiudicata i diritti televisivi del massimo campionato di calcio italiano con un’offerta da 840 milioni di euro a stagione. Dazn avrà la possibilità di trasmettere, nei prossimi tre anni, tutte le dieci partite di ogni giornata – sette match in esclusiva e tre in co-esclusiva – ribaltando sostanzialmente lo scenario attuale: Dazn oggi trasmette tre partite di campionato a giornata, e le altre sette sono un’esclusiva Sky, emittente partner della Serie A da 18 anni che potrebbe aggiudicarsi adesso ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 marzo 2021) Saràil principale broadcaster dellediA nel. La piattaforma streaming, con il supporto di Tim, si èta itelevisivi del massimo campionato di calcio italiano con un’offerta da 840 milioni di euro a stagione.avrà la possibilità di trasmettere, nei prossimi tre anni, tutte le diecidi ogni giornata – sette match in esclusiva e tre in co-esclusiva – ribaltando sostanzialmente lo scenario attuale:oggi trasmette tredi campionato a giornata, e le altre sette sono un’esclusiva Sky, emittente partnerA da 18 anni che potrebbersi adesso ...

