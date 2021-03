David di Donatello 2021 | ecco tutte le candidature

(Di venerdì 26 marzo 2021) Presentate oggi in conferenza stampa le cinquine dei candidati aidi, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 11 maggio in diretta in prima serata su Rai1. La conduzione di questa 66? edizione è affidata a Carlo Conti. Nel corso della cerimonia verranno assegnati venticinque Premidie iSpeciali. Ha oggi aperto la conferenza stampa il Direttore di Rai1 Stefano Colletta. “Speravamo che la precedente edizione fosse un evento che ci avrebbe riportato da lì a poco alla normalità. In realtà siamo qui quasi dopo un anno e siamo tutti orfani dell’espressione forse più importante del proprio registro evasivo. C’è una grande solitudine in tutti i fruitori che del cinema fanno un ingrediente fondamentale della propria vita. Nel DNA della Rai e di Rai1 c’è la ...

RaiNews : Con 15 candidature Volevo nascodermi di Giorgio Diritti è il film che ha ottenuto più nomination alla 66a edizione… - PremiDavid : Venerdì alle 11:30 saranno annunciate le candidature dell’edizione 2021 dei David di Donatello, vi aspettiamo onlin… - MarinaBerrino : RT @bettywrong: Sono felice e molto commossa dalla notizia che #RenatoPozzetto abbia ricevuto una candidatura ai David di Donatello come mi… - luigiferraiuolo : RT @bettywrong: Sono felice e molto commossa dalla notizia che #RenatoPozzetto abbia ricevuto una candidatura ai David di Donatello come mi… - Lucia05149332 : RT @Agenzia_Ansa: David di Donatello, 'Volevo Nascondermi' al top con 15 candidature - #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : David Donatello

Sono i tre film che hanno ottenuto il maggior numero di candidature aiDi, i Premi del cinema italiano giunti alla 66esima edizione, che saranno assegnati martedì 11 maggio in diretta ...Sono state annunciate le nomination per idi2021. Tra gli attori sfida all'ultimo voto tra Pierfrancesco Favino ed Elio Germano, ma occhio alla sorpresa Renato Pozzetto, straordinario nel suo primo ruolo drammatico in 'Lei mi ...Comunicate le nomination dei David di Donatello 2021, in onda su Rai 1 l'11 maggio. In testa, con 15 nomination “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti.Sono state annunciate le canditadure per i David di Donatello 2021. Tra gli attori sfida ...