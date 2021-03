Covid | Bianchini Mio Italia | ‘bene Garavaglia su riaperture | dilatare orari non comprimerli’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Ha ragione il ministro del Turismo Massimosullenel vicino mese di aprile. L’che produce è ferma da troppo, troppo tempo, e non può aspettare oltre”. Ad affermarlo in una nota è Paolo, presidente di Mio, Movimento Imprese Ospitalità. “In questo senso – sottolinea -, vorrei portare l’attenzione su un punto fondamentale riguardante le. è molto semplice: non bisogna comprimere glidi esercizio, ma dilatarli; proprio per far sì che i ristoratori possano lavorare su più turni, evitando la concentrazione dei clienti e gli eventuali, conseguenti, assembramenti. è una questione di buon senso comprensibile da chiunque, ma purtroppo finora non afferrata da alcuni professionisti della ...