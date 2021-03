Vaticano tagli alle spese in tempo di pandemia (Di giovedì 25 marzo 2021) tagli alle spese in Vaticano. Papa Francesco con un “Motu Proprio” ha stabilito un contenimento delle spese cominciando dagli stipendi dei cardinali e via via giù fino alle più basse posizioni gerarchiche. Anche i Cardinali, a fronte di un compenso annuo che si aggira sui 50mila euro, per il 2021 vedranno ridursi i loro stipendi Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021)in. Papa Francesco con un “Motu Proprio” ha stabilito un contenimento dellecominciando dagli stipendi dei cardinali e via via giù finopiù basse posizioni gerarchiche. Anche i Cardinali, a fronte di un compenso annuo che si aggira sui 50mila euro, per il 2021 vedranno ridursi i loro stipendi

Advertising

pantanac : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Vaccini La scossa di #Draghi 2?? Dietrofront #Merkel #lockdown 3? Tagli in #Vaticano… - Marco94607833 : RT @SOLCALIENTE2: Papa Francesco taglia gli stipendi in Vaticano: a cardinali (-10% e ad altri prelati e personale vario tagli di minore en… - infoitinterno : Tagli ai salari in Vaticano - dar_riee : Cardinali e superiori tirano un sospiro di sollievo per i tagli degli stipendi del #Papa: “Pensavamo ci tagliasse u… - annadiama62 : RT @SOLCALIENTE2: Papa Francesco taglia gli stipendi in Vaticano: a cardinali (-10% e ad altri prelati e personale vario tagli di minore en… -