Problemi Iliad oggi 25 marzo, non funzionano Instagram e WhatsApp

Si segnalano Problemi Iliad di connessione ad Internet nella giornata di oggi 25 marzo, che probabilmente stanno procurando disagi anche agli utenti di Instagram e WhatsApp. Come già successo qualche giorno fa, le due piattaforme di messaggistica stentano a funzionare, facendo andare in panico tantissime persone. Per quanto riguarda i Problemi Iliad di oggi 25 marzo, a dar fastidio è Internet mobile più che il segnale in generale (le chiamate telefoniche in entrata ed in uscita sembrano riuscire a partire). Probabile che le disfunzioni dell'operatore di origini francesi siano in qualche modo legate ai malfunzionamenti che lamentano gli utenti di Instagram e WhatsApp.

downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Iliad sta avendo problemi da 10:48 AM CET. - NC4551 : @confundustria @IliadItalia Sono cliente iliad da 2 anni e per un paio di mesi (dicembre 2020 fino ai primi di febb… - elsalvo001 : @Specialcla @limolivo67 Io ho rifatto Iliad da poco, in passato ho avuto problemi ma ora devo dire che va molto ben… - gianfra : @AriaLombardia ha risolto i problemi con gli SMS. E’ passata a Iliad #Fontanavattene #Fontana #Aria #Moratti #vaccini - oliverogabry : RT @HelpMeTechNow: Si stanno verificando disservizi generalizzati e difficoltà per gli utenti di Iliad ad accedere sia alla rete che al ser… -