Omicidio Faenza, Arianna Nanni: "Credo a papà" (Di giovedì 25 marzo 2021) Nell'interrogatorio del 17 marzo, Barbieri e Nanni hanno fornito risposte e versioni discordanti e per certi versi addirittura contrapposte. Barbieri sostiene che Nanni volesse occultare il cadavere della moglie dopo averlo sciolto parzialmente nell'acido: "Quando mi ha portato a vedere dall'esterno la casa, il progetto iniziale era quello di ucciderla, metterla dentro un trolley, pulire, portare il corpo di Ilenia dentro il trolley in un posto (…). Lui aveva scavato buca (…) dove dovevo portarla, aveva scavato la buca per seppellirla: il trolley che dovevo utilizzare era nella sua officina". Riporta Il Resto del Carlino. Ma Nanni replica che non è vero, e che l'acido rinvenuto effettivamente nella sua officina, gli servisse per lavoro. Che non c'è nessun trolley. Barbieri parla della fossa scavata e che sarebbe servita per ...

