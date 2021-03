Momenti di Paura per la Regina Elisabetta! (Di giovedì 25 marzo 2021) Duro colpo per la Regina Elisabetta e la famiglia reale dopo l’allarme bomba scattato nel giardino della residenza in Scozia. Polizia e artificieri hanno setacciato l’intero parco. Scopriamo insieme cosa è successo! Paura per la famiglia reale e la Regina Elisabetta, dopo che un oggetto sospetto è stato rinvenuto nella residenza in Scozia. È successo martedì sera, nei giardini del palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo, quando lo staff reale ha chiamato allarmato la polizia, facendo scattare immediatamente il piano anti-bomba. In pochi minuti, alcune volanti e una squadra di artificieri è giunta sul posto, la residenza dove da anni la Regina Elisabetta trascorre i primi mesi della stagione estiva. L’intero parco nelle vicinanze dell’edificio principale è stato meticolosamente perlustrato, e gli ingressi e gli accessi ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 25 marzo 2021) Duro colpo per laElisabetta e la famiglia reale dopo l’allarme bomba scattato nel giardino della residenza in Scozia. Polizia e artificieri hanno setacciato l’intero parco. Scopriamo insieme cosa è successo!per la famiglia reale e laElisabetta, dopo che un oggetto sospetto è stato rinvenuto nella residenza in Scozia. È successo martedì sera, nei giardini del palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo, quando lo staff reale ha chiamato allarmato la polizia, facendo scattare immediatamente il piano anti-bomba. In pochi minuti, alcune volanti e una squadra di artificieri è giunta sul posto, la residenza dove da anni laElisabetta trascorre i primi mesi della stagione estiva. L’intero parco nelle vicinanze dell’edificio principale è stato meticolosamente perlustrato, e gli ingressi e gli accessi ...

