L’incredibile errore di Israele: la mappa delle basi segrete finisce online (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Proverbiale per l’eccellente organizzazione e l’indubbia capacità operativa, eppure affatto infallibile. L’esercito di Israele è inciampato in un errore tragicomico che potrebbe aver messo a rischio la sicurezza nazionale. L’Home Front Command dell’Idf (Israel Defence Force) ha infatti sbadatamente pubblicato online l’ubicazione delle proprie basi segrete. A rivelarlo è il quotidiano israeliano Haaretz, che spiega come molte informazioni sensibili siano finite in rete. Notizia peraltro confermata allo stesso quotidiano israeliano da un portavoce dell’esercito di Tel Aviv. Israele, la mappa delle basi segrete finisce online In pratica, nel pubblicare un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Proverbiale per l’eccellente organizzazione e l’indubbia capacità operativa, eppure affatto infallibile. L’esercito diè inciampato in untragicomico che potrebbe aver messo a rischio la sicurezza nazionale. L’Home Front Command dell’Idf (Israel Defence Force) ha infatti sbadatamente pubblicatol’ubicazioneproprie. A rivelarlo è il quotidiano israeliano Haaretz, che spiega come molte informazioni sensibili siano finite in rete. Notizia peraltro confermata allo stesso quotidiano israeliano da un portavoce dell’esercito di Tel Aviv., laIn pratica, nel pubblicare un ...

