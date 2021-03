Graduatorie ATA terza fascia, verrà escluso chi presenta domanda in due o più province (Di giovedì 25 marzo 2021) Graduatorie ATA terza fascia valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24: guida alla compilazione della domanda da presentare attraverso Istanze on line entro il 22 aprile 2021. Bisogna prestare attenzione ad alcune indicazioni importanti. Si può presentare una sola domanda. In questa vanno inseriti tutti i profili ai quali si ha accesso in base ai propri titoli di studio. Di conseguenza si può scegliere una e una sola provincia in cui comparire in graduatoria per il triennio di validità degli elenchi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021)ATAvalide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24: guida alla compilazione delladare attraverso Istanze on line entro il 22 aprile 2021. Bisogna prestare attenzione ad alcune indicazioni importanti. Si puòre una sola. In questa vanno inseriti tutti i profili ai quali si ha accesso in base ai propri titoli di studio. Di conseguenza si può scegliere una e una sola provincia in cui comparire in graduatoria per il triennio di validità degli elenchi. L'articolo .

