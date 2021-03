(Di giovedì 25 marzo 2021) Si è conclusa la prima parte dell’indagine ‘110 e frode’. La Guardia di Finanza ha denunciato 22. GENOVA – 22con l’accusa di aver truccatouniversitarie. La prima parte dell’indagine 110 e frode si è conclusa con l’identificazione dellecoinvolte in questa associazione. Secondo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, riportata dall’Ansa, un professore di scuola secondaria, esterno all’Ateneo, teneva dei corsi di ripetizioni in nero e forniva le risposte agli studenti dei corsi di economia tramite messaggi su whatsapp. L’indagine L’indagine è iniziata dopo la segnalazioni di alcuni studenti di anomalie all’interno del corso di economia. Secondo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, gli studenti riuscivano a superare ...

Advertising

GDF : #GDF #Genova #Operazione “110 e…frode”. Denunciati 22 studenti #universitari che hanno falsato alcuni #esami e tes… - MediasetTgcom24 : Esami e tesi con l''aiutino' a pagamento in università: 22 denunciati a Genova #genova - RenzoCianchetti : RT @GDF: #GDF #Genova #Operazione “110 e…frode”. Denunciati 22 studenti #universitari che hanno falsato alcuni #esami e tesi di #laurea gr… - news_mondo_h24 : Esami e tesi truccate, 22 persone denunciate - voceditalia : ‘110 e frode’, ventidue studenti con esami e tesi false -

Ultime Notizie dalla rete : Esami tesi

superati grazie all' aiuto di un professore esterno della facoltà di Economia aziendale dell'... Ma anchecompletamente scritte dal docente e discusse dagli universitari . Il tutto dietro ...La comparazione, quindi, degli elaborati consegnati durante glie/o per la discussione delle, con quanto rinvenuto nei notebook e nelle applicazioni di messaggistica del professore, ha ...Esami superati grazie all'aiuto di un professore esterno della facoltà di Economia aziendale dell'Università di Genova, che ...Un professore delle scuole superiori sarebbe stato sorpreso a passare esami universitari via Whatsapp ai ragazzi che si rivolgevano a lui in cerca di aiuto, il tutto ovviamente, previo compenso per il ...