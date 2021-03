È Morto Daniel Guerini, Promessa del Calcio di 19 Anni: Giocava nel Lazio (Di giovedì 25 marzo 2021) Lutto nel mondo del Calcio. In un incidente stradale ha infatti perso la vita Daniel Guerini, giocatore nella Primavera della Lazio di 19 Anni. Il ragazzo era in compagnia di ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 25 marzo 2021) Lutto nel mondo del. In un incidente stradale ha infatti perso la vita, giocatore nella Primavera delladi 19. Il ragazzo era in compagnia di ...

SkySport : Lazio, morto il 19enne Daniel Guerini in un incidente: giocava nella Primavera - DiMarzio : Una notizia terribile. Ciao, Daniel - Gazzetta_it : Dramma alla #Lazio: morto in un incidente stradale #Guerini della Primavera - flamanc24 : RT @cjmimun: Dramma in casa Lazio. E' morto in un incidente stradale, all'eta' di 19 anni, Daniel Guerini, 19enne giocatore della Primavera… - flamanc24 : RT @sportface2016: +++Daniel #Guerini, classe 2002 della #Lazio Primavera, è morto in un incidente a #Roma+++ -