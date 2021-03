Domenica In, Mara Venier non molla e sbarca anche in prima serata (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel corso di un’intervista con Il Messaggero, Mara Venier ha raccontato le sue sorti a Domenica In e non solo. La conduttrice aveva lasciato trapelare l’ipotesi di un allontanamento dalla trasmissione di Rai 1 ma, a quanto pare, non sarà così. La Venier, infatti, non sembra sia pronta ad abbandonare il programma della Domenica. Inoltre, come se non bastasse, la donna ha annunciato anche che presto si cimenterà in un programma in prima serata. In tale occasione sarà accompagnata da Carlo Conti. Vediamo, dunque, tutto quello che è emerso e cosa ha rivelato zia Mara. Mara Venier ha deciso di non lasciare Domenica In Mara Venier ha rilasciato una lunga ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel corso di un’intervista con Il Messaggero,ha raccontato le sue sorti aIn e non solo. La conduttrice aveva lasciato trapelare l’ipotesi di un allontanamento dalla trasmissione di Rai 1 ma, a quanto pare, non sarà così. La, infatti, non sembra sia pronta ad abbandonare il programma della. Inoltre, come se non bastasse, la donna ha annunciatoche presto si cimenterà in un programma in. In tale occasione sarà accompagnata da Carlo Conti. Vediamo, dunque, tutto quello che è emerso e cosa ha rivelato ziaha deciso di non lasciareInha rilasciato una lunga ...

