Amazon Echo Dot 3 | il tuo altoparlante intelligente

Leggi su promotelefoniche

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il nuovoDot 3 è il tuocontrollato tramite comandi vocali e integrato all’Alexa Voice Service, perfetto per ogni ambiente. Se vuoi sentire musica, notizie, avere informazioni o altro, basta chiamareDot 3 e ogni tuo desiderio sarà un ordine. Puoi anche chiamare chiunque possieda un dispositivo, l’App Alexa o Skype e controllare dispositivi per Casacompatibili usando solo la tua voce.Dot 3 Caratteristiche Controlli la musica con la tua voce – Ascolta brani in streaming daMusic, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali. Con Audible puoi anche ascoltare i tuoi audiolibri preferiti. Audio più ricco e ...