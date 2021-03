Steam Next Fest, svelate le date dell'evento tra demo gratuite e live con gli sviluppatori (Di mercoledì 24 marzo 2021) Precedentemente noto come Steam Game Festival, l'evento è stato ora ribattezzato in Steam Next Fest, un modo per comunicare più direttamente il suo obiettivo che mira a celebrare per più giorni i giochi in arrivo. Proprio come i precedenti Festival, Next Fest includerà "centinaia" di demo di giochi, live streaming degli sviluppatori e chat con i team sui loro giochi in via di sviluppo. L'evento si svolgerà dal 16 al 22 giugno, che è in pratica la stessa settimana dell'E3 e che dovrebbe tornare quest'anno anche se in forma di evento digitale. Lo Steam Game Festival è stato originariamente presentato ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Precedentemente noto comeGameival, l'è stato ora ribattezzato in, un modo per comunicare più direttamente il suo obiettivo che mira a celebrare per più giorni i giochi in arrivo. Proprio come i precedentiival,includerà "centinaia" didi giochi,streaming deglie chat con i team sui loro giochi in via di sviluppo. L'si svolgerà dal 16 al 22 giugno, che è in pratica la stessa settimana'E3 e che dovrebbe tornare quest'anno anche se in forma didigitale. LoGameival è stato originariamente presentato ...

