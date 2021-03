‘Sfi-Dante’ | il progetto per rendere omaggio al Sommo Poeta

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ‘L’amor che move il sole e l’altre stelle’ questa volta deve aver messo in moto anche l’Istituto Settore Tecnologico ‘Marconi’ di Campobasso che, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ha cercato un modo all’altezza del Sommo Poeta per celebrarlo. ‘Sfi-Dante’ è il nome scelto per il concorso interno alla scuola con l’obiettivo di far conoscere, ricordare e divulgare l’opera dell’artista fiorentino. Una sfida su Dante che si articola su più fronti, a partire dalla categoria letteraria’ in cui gareggiano giovani scrittori in erba con testi creativi in prosa e poesia; la categoria artistica che abbraccia materiali musicali e grafici; e infine, quella multimediale che scommette sulle nuove tecnologie, dando la possibilità ai nativi digitali di esprimere il proprio estro facendo uso del formato che più preferiscono.