Processo civile: un mese per il testo di riforma (Di giovedì 25 marzo 2021) Lucia Izzo - La Ministra Cartabia affida a una Commissione di dieci esperti il compito di elaborare, entro il 23 Aprile, una proposta di interventi in materia di Processo civile e di ADR.

