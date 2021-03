Pd: Marcucci, 'non interessato ad entrare al governo nè ad altri ruoli' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Non sono interessato ad entrare al governo" al posto di Simona Malpezzi, sottosegretario ai Rapporti al Parlamento, nè "a ruoli istituzionali come la vicepresidenza del Senato" di cui si è parlato. Così Andrea Marcucci in conferenza stampa al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Non sonoadal" al posto di Simona Malpezzi, sottosegretario ai Rapporti al Parlamento, nè "aistituzionali come la vicepresidenza del Senato" di cui si è parlato. Così Andreain conferenza stampa al Senato.

Advertising

lucatelese : Se #Marcucci non è d’accordo con le idee di Enrico Letta non aveva che da votargli contro. Se ha votato a suo favor… - davidallegranti : Letta non sapeva come fare per congedare solo Marcucci capogruppo del Pd al Senato, quindi ha detto: mettiamo due d… - lucatelese : Il caso Marcucci: attaccato alla poltrona, con tre diversi segretari e due linee opposte. - Roky99760738 : RT @LueTommaso: Lo stesso ragionamento che @EnricoLetta sta facendo con Marcucci e Delrio potrebbe valere per lui: perché non aver messo un… - pablo__liberal : RT @pestapere: Letta non sostituisce Brando Benifei, capo delegazione orlandiano del PD in Europa. I casi sono due: o Benifei è una donna s… -