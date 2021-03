“Mia madre non si dà pace”. Valeria Marini ancora sconvolta per quello che è successo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Valeria Marini ha rilasciato un’intervista molto intensa al magazine ‘Oggi’, nel numero di questa settimana. Al giornalista che l’ha intervistata ha raccontato un episodio molto negativo, che inevitabilmente ha turbato la serenità sua e della sua famiglia. Ha avuto finalmente il coraggio di parlarne pubblicamente per denunciare una vicenda dai contorni davvero gravi. La showgirl aveva compreso che la situazione potesse degenerare e purtroppo i suoi timori si sono rivelati reali. Un po’ di tempo fa la donna era tornata a parlare della fine della relazione sentimentale con Gianluigi: “La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto. Quando manca quello non posso andare avanti. Alla compagnia di certi uomini preferisco di gran lunga quella del mio gatto. Ammetto di aver avuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha rilasciato un’intervista molto intensa al magazine ‘Oggi’, nel numero di questa settimana. Al giornalista che l’ha intervistata ha raccontato un episodio molto negativo, che inevitabilmente ha turbato la serenità sua e della sua famiglia. Ha avuto finalmente il coraggio di parlarne pubblicamente per denunciare una vicenda dai contorni davvero gravi. La showgirl aveva compreso che la situazione potesse degenerare e purtroppo i suoi timori si sono rivelati reali. Un po’ di tempo fa la donna era tornata a parlare della fine della relazione sentimentale con Gianluigi: “La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto. Quando mancanon posso andare avanti. Alla compagnia di certi uomini preferisco di gran lunga quella del mio gatto. Ammetto di aver avuto ...

Advertising

RaiTre : “Mia madre era una soprano dalla coloratura mozartiana. La sera in cui nacqui l’infermiera le disse di spingere. Le… - polispol : MADRE MIA FOCUS. - GassmanGassmann : Mia madre, 84 anni, passaporto francese, vive in Messico, vaccinata ieri, tutto bene, ottima organizzazione.... un sollievo! ?????? - RaffaeleFerro7 : @MarcoFinizio74 @stenodelfo @CarloCalenda Mia madre ex professoressa alle medie, e ho due figli a scuola - meowtsuri : io: problemi a dormire, mi hanno dato anche delle pastiglie per aiutarmi a dormire mia madre: devi sforzarti di più… -