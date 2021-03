Macerata, la Cassazione conferma la condanna a 12 anni di Traini per odio razziale (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini, il 31enne che a Macerata, il 3 febbraio 2018, sparò contro diversi immigrati ferendone sei. I giudici della sesta sezione penale di Piazza Cavour hanno confermato il reato di strage aggravata dall’odio razziale, come chiesto dal sostituto Pg di Cassazione Marco Dall’Olio. Era il 3 febbraio 2018 quando l’allora 28enne gettò nel panico la città di Macerata. A bordo della sua auto, Traini sparò contro diversi immigrati di origine africana, ferendone sei. Il fatto avvenne pochi giorni dopo il ritrovamento a Macerata del cadavere della 18enne Pamela Mastropietro, fatta a pezzi e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Corte dihato laa 12di reclusione per Luca, il 31enne che a, il 3 febbraio 2018, sparò contro diversi immigrati ferendone sei. I giudici della sesta sezione penale di Piazza Cavour hannoto il reato di strage aggravata dall’, come chiesto dal sostituto Pg diMarco Dall’Olio. Era il 3 febbraio 2018 quando l’allora 28enne gettò nel panico la città di. A bordo della sua auto,sparò contro diversi immigrati di origine africana, ferendone sei. Il fatto avvenne pochi giorni dopo il ritrovamento adel cadavere della 18enne Pamela Mastropietro, fatta a pezzi e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Confermata dalla Cassazione la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini accusato di tentata strage per aver… - repubblica : ?? Tentata strage di Macerata, la Cassazione condanna a 12 anni Luca Traini. Nel 2018 sparo' in strada e feri' sei m… - fattoquotidiano : Luca Traini, confermata dalla Cassazione la condanna a 12 anni per strage. A Macerata ferì sei stranieri dopo omici… - idefleunam : RT @Tg3web: La Cassazione conferma la condanna a Luca Traini per tentata strage. Il trentunenne, che nel febbraio 2018 a Macerata sparò dal… - SecolodItalia1 : Macerata, la Cassazione conferma la condanna a 12 anni di Traini per odio razziale -