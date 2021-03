Advertising

GoalItalia : #InterSassuolo si giocherà in contemporanea con #JuveNapoli ?? - tancredipalmeri : Inter senza dubbio la più penalizzata dal rinvio di Inter-Sassuolo: avrebbe trovato un avversario infiacchito dal… - tancredipalmeri : Juventus fortunata perché il rinvio di Inter-Sassuolo le permette di rimanere alla stessa distanza dalla testa - infoitsport : Inter Sassuolo come Juve Napoli: ecco la data del recupero - infoitsport : Inter-Sassuolo, decisa la data del recupero -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassuolo

La Lega Serie A ha comunicato la data nella quale si recupererà. I nerazzurri affronteranno i neroverdi mercoledì 7 aprile alle ore 18:45 . La sfida, che è valida per la 28esima giornata di campionato, si sarebbe dovuta disputare il 20 marzo ma è ...e Juve - Napoli alle 18.45 Tanto per cominciare, il 'piatto forte' - almeno per i tifosi italiani - sarà concentrato nel tardo pomeriggio.e Juventus - Napoli, ...Di seguito si riportano le notizie più importanti di giornata provenienti dal mondo dello sport, quest’oggi incentrate principalmente sul calcio. Dalla squalifica di Blatter, passando per la Nazionale ...CALCIO Cristiano Ronaldo sembra poco “tranquillo”? Per Alvaro Morata, che ha parlato dal ritiro della Spagna, non è così: «Magari dà questa sensazione perché è uno abituato a giocare le finali di Cham ...