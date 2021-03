Ex Ilva: Giorgetti, 'mi aspetto collaborazione di tutti, sono fiducioso' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - E' necessario attendere un "parere legale" prima che Invitalia proceda al versamento del capitale previsto nell'ex Ilva. "Invitalia ha intenzione di versare il capitale previsto e, una volta esaurita questa fase di parere legale, penso si possa procedere al versamento. Io e il ministro Franco nella lettera abbiamo cercato di spiegare ad Arcelor Mittal che ci vuole minimo di comprensione e rispetto delle regole. Ma anche su questo mi aspetto che Arcelor Mittal abbia un atteggiamento collaborativo nell'interesse del Paese e nell'interesse della filiera. In questo senso ho elementi di ragionevole fiducia". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno 'Rehape the world' del Sole 24 Ore. Sull'ex Ilva "oggi abbiamo avuto un confronto con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - E' necessario attendere un "parere legale" prima che Invitalia proceda al versamento del capitale previsto nell'ex. "Invitalia ha intenzione di versare il capitale previsto e, una volta esaurita questa fase di parere legale, penso si possa procedere al versamento. Io e il ministro Franco nella lettera abbiamo cercato di spiegare ad Arcelor Mittal che ci vuole minimo di comprensione e rispetto delle regole. Ma anche su questo miche Arcelor Mittal abbia un atteggiamento collaborativo nell'interesse del Paese e nell'interesse della filiera. In questo senso ho elementi di ragionevole fiducia". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, intervenendo al convegno 'Rehape the world' del Sole 24 Ore. Sull'ex"oggi abbiamo avuto un confronto con il ...

