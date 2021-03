Curcio dice che ora con i vaccini si dovrà procedere solo per fasce d’età (Di mercoledì 24 marzo 2021) «Arriveremo a 500mila vaccini al giorno e a quel punto nessuno potrà rimanere indietro nella somministrazione. Noi siamo pronti a sostenere le Regioni, entro fine anno dobbiamo riprendere la nostra vita migliore». Fabrizio Curcio, di nuovo a capo della Protezione Civile, parla per la prima volta al Corriere della missione anti Covid-19. «Le mancate consegne hanno certamente provocato un rallentamento, ma stiamo recuperando bene», assicura. «Entro la fine del mese arriveranno 4 milioni e mezzo di dosi. Adesso stiamo vaccinando 200mila persone al giorno, a regime dobbiamo arrivare a 500mila. Come ha detto il commissario Figliuolo, se le case farmaceutiche rispetteranno le scadenze a fine giugno ce la faremo». Ma serve un allineamento tra le Regioni, spiega. «È necessario maggiore coordinamento e condividere gli obiettivi pur mantenendo la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 marzo 2021) «Arriveremo a 500milaal giorno e a quel punto nessuno potrà rimanere indietro nella somministrazione. Noi siamo pronti a sostenere le Regioni, entro fine anno dobbiamo riprendere la nostra vita migliore». Fabrizio, di nuovo a capo della Protezione Civile, parla per la prima volta al Corriere della missione anti Covid-19. «Le mancate consegne hanno certamente provocato un rallentamento, ma stiamo recuperando bene», assicura. «Entro la fine del mese arriveranno 4 milioni e mezzo di dosi. Adesso stiamo vaccinando 200mila persone al giorno, a regime dobbiamo arrivare a 500mila. Come ha detto il commissario Figliuolo, se le case farmaceutiche rispetteranno le scadenze a fine giugno ce la faremo». Ma serve un allineamento tra le Regioni, spiega. «È necessario maggiore coordinamento e condividere gli obiettivi pur mantenendo la ...

Advertising

AntonioAle57 : @furcinissima @vitalbaa la terza è che lo stesso giorno ha fatto il vaccino anche lui, Figliuolo, assieme a Curcio,… - UtoTesoro : RT @1205fiorella: #22Marzo ultima ora: piano vaccini vertice a Palazzo Chigi #Draghi #Figluiolo #Curcio. #Speranza non pervenuto. La dice… - patriziadegioia : RT @1205fiorella: #22Marzo ultima ora: piano vaccini vertice a Palazzo Chigi #Draghi #Figluiolo #Curcio. #Speranza non pervenuto. La dice… - RobertoSignore7 : RT @1205fiorella: #22Marzo ultima ora: piano vaccini vertice a Palazzo Chigi #Draghi #Figluiolo #Curcio. #Speranza non pervenuto. La dice… - AntonioParisi00 : RT @1205fiorella: #22Marzo ultima ora: piano vaccini vertice a Palazzo Chigi #Draghi #Figluiolo #Curcio. #Speranza non pervenuto. La dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Curcio dice Vaccini, Curcio: unico criterio l'età. Hotspot in ogni città Se le case farmaceutiche rispetterannno le scadenze a fine giugno ce la faremo', dice Curcio, che alle Regioni dice: 'Ora che si finirà di vaccinare gli ultra ottantenni, le categorie fragili, i ...

Vaccini, dal governo un piano unico per le prenotazioni ...l'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. 'Credo si possa fare, è ben più di una speranza', dice all'Adnkronos uno dei ministri interessati ...

Vaccini, Curcio: unico criterio l'età. Hotspot in ogni città Tiscali.it Il tessile insegue l’innovazione 4.0 "L’università gioca ruolo cruciale" Al Pin un corso di laurea in ingegneria tessile: la proposta di Curcio (Lega) e il dibattito sui profili che mancano ...

Vaccini, Curcio: unico criterio l’età. Hotspot in ogni città Roma, 24 mar. (askanews) - "Ora si vaccini per fascia di età, e ogni città ci sarà un centro". Lo dice il nuovo capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, in una intervista al Corriere della Sera, ...

Se le case farmaceutiche rispetterannno le scadenze a fine giugno ce la faremo',, che alle Regioni: 'Ora che si finirà di vaccinare gli ultra ottantenni, le categorie fragili, i ......l'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio. 'Credo si possa fare, è ben più di una speranza',all'Adnkronos uno dei ministri interessati ...Al Pin un corso di laurea in ingegneria tessile: la proposta di Curcio (Lega) e il dibattito sui profili che mancano ...Roma, 24 mar. (askanews) - "Ora si vaccini per fascia di età, e ogni città ci sarà un centro". Lo dice il nuovo capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, in una intervista al Corriere della Sera, ...