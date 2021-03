Carlo Conti cerca talenti Mandagli un video | dai!

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Incontrada, una fiction su Canale5.per RaiPlay ItaliaOggi, pagina 22, di Giorgio Ponziano. Vanessa Incontradanua con le fiction, ma si trasferisce da Rai1 a Canale5. Per l’ammiraglia pubblica aveva impersonato l’assistente sociale Angela Graziani in Come una madre, sei episodi in onda a febbraio 2020. Adesso invece sta per incominciare le riprese di Tosca, donna energetica in affari, traffici e amori nel mondo dell’ippica. Sarà la fiction di punta del tardo autunno Mediaset, che stando di risalire la china delle serie originali e non più solo acquistando quelle straniere. Roberto Benigni torna su Rai1 con Dante. Domani, il giorno che gli studiosi riconoscono come la data di inizio del viaggio nella Divina Commedia tutti i canali Rai saranno mobilitati ma il clou sarà ...