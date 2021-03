Pd: Marcucci, ‘assemblea giovedì su capogruppo, io rifletterò su che fare’ (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Convoco assemblea giovedì mattina alle ore 9 per eleggere il nuovo capogruppo. Io rifletterò in queste ore su cosa dovrò fare”. Così Andrea Marcucci all’assemblea dei senatori Pd con Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Convoco assembleamattina alle ore 9 per eleggere il nuovo. Ioin queste ore su cosa dovrò fare”. Così Andreaall’assemblea dei senatori Pd con Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

