Mister Prandelli e “l’assurdo disagio” di Cesare: dal 3° tempo alle dimissioni in serie, storia di un allenatore umano, troppo umano (Di martedì 23 marzo 2021) Nessuno è stato in grado di scorgerlo. Eppure era lì da qualche tempo, nascosto in fondo ai suoi occhi. Un velo impercettibile che anneriva le sue iridi, che impregnava le sue parole fino a renderle troppo difficili da pronunciare. Un sentimento etereo e imprecisato che oggi Cesare Prandelli ha provato a definire con due parole: “Assurdo disagio“. È cresciuto dentro di lui negli ultimi mesi, si è gonfiato nel suo stomaco, si è avvolto intorno alle sue tempie. Fino a quando il tecnico non ha deciso di annunciare quello che tutti avevano capito da tempo. È arrivato il momento di dire basta. Con la Fiorentina, per la seconda volta in 10 anni. Ma, probabilmente, con la panchina in generale. In questi ultimi mesi Prandelli ha conosciuto la forma più feroce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Nessuno è stato in grado di scorgerlo. Eppure era lì da qualche, nascosto in fondo ai suoi occhi. Un velo impercettibile che anneriva le sue iridi, che impregnava le sue parole fino a renderledifficili da pronunciare. Un sentimento etereo e imprecisato che oggiha provato a definire con due parole: “Assurdo“. È cresciuto dentro di lui negli ultimi mesi, si è gonfiato nel suo stomaco, si è avvolto intornosue tempie. Fino a quando il tecnico non ha deciso di annunciare quello che tutti avevano capito da. È arrivato il momento di dire basta. Con la Fiorentina, per la seconda volta in 10 anni. Ma, probabilmente, con la panchina in generale. In questi ultimi mesiha conosciuto la forma più feroce ...

