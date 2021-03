Dopo due settimane di ricovero, Fabrizio Corona torna in carcere (Di martedì 23 marzo 2021) L’ex re dei paparazzi è stato trasferito dall’ospedale al carcere ieri sera intono alle 23 Fabrizio Corona da due settimane era ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, Dopo che gli erano stati revocati i domiciliari dal Tribunale di Sorveglianza. Adesso l’ex re dei paparazzi dovrà finire di scontare la pena nel penitenziario di Monza, dove è stato trasferito ieri sera intorno alle 23. Leggi anche–> Non è L’Arena, Fabrizio Corona invia una lettera a Massimo Giletti Corona dovrà rimanere lì in carcere sino al 2024. Su Instagram, lo staff di Corona ha pubblicato un quadrato nero e nessun commento. Un’ora fa invece è apparso un video registrato dall’avvocato Ivano Chiesa, dove ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021) L’ex re dei paparazzi è stato trasferito dall’ospedale alieri sera intono alle 23da dueera ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano,che gli erano stati revocati i domiciliari dal Tribunale di Sorveglianza. Adesso l’ex re dei paparazzi dovrà finire di scontare la pena nel penitenziario di Monza, dove è stato trasferito ieri sera intorno alle 23. Leggi anche–> Non è L’Arena,invia una lettera a Massimo Gilettidovrà rimanere lì insino al 2024. Su Instagram, lo staff diha pubblicato un quadrato nero e nessun commento. Un’ora fa invece è apparso un video registrato dall’avvocato Ivano Chiesa, dove ...

