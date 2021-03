Covid | altri 200 contagi a Bergamo | in Lombardia 3 643 casi e 99 decessi

(Di martedì 23 marzo 2021) Sono 200 i nuovi positivi al-19 in provincia di, 3.643 in tutta laa fronte di 47.175 tamponi effettuati (il 7,7% del totale) secondo il bollettino diffuso martedì 23 marzo. A livello regionale si contano99, mentre i guariti/dimessi sono 3.851. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 47.175 (di cui 29.996 molecolari e 17.179 antigenici) totale complessivo: 7.762.711 – i nuovipositivi: 3.643 (di cui 103 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 575.437 (+3.851), di cui 5.458 dimessi e 569.979 guariti – in terapia intensiva: 836 (+14) – i ricoverati non in terapia intensiva: 7.165 (+213) – i, totale complessivo: 29.975 (+99) I nuoviper provincia: Milano: 907 di cui 374 a ...

Advertising

GassmanGassmann : ...si ma dovete vaccinare ! Noi facciamo sacrifici, rinunciamo a uscire, a vedere le persone che amiamo, limitiamo… - Open_gol : Respinto il ricorso degli infermieri e altri operatori sanitari che avevano rifiutato il vaccino - MediasetTgcom24 : Covid, 20.159 nuovi casi su 277.086 tamponi e altri 300 morti #covid - gael99 : RT @BarillariDav: MA se dopo il vaccino posso comunque riprendere il covid, posso infettare gli altri, devo usare mascherina ogni volta che… - IlariaDS85 : RT @carettamc11: Il traghetto della #ong #OceanViking sbarca sulle nostre coste altri 116 #clandestini,alcuni dei quali positivi al #Covid.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri

Tuttosport

... lasciando alla finestra tantissimipaesi, soprattutto i paesi in via di sviluppo". Ma su ... secondo il quale l'Europa "non ha bisogno" del vaccino russo contro il- 19. Il tutto mentre una ...... che si celebra il 24 marzo, ci ritroviamo a fare di nuovo i conti con le ricadute della... i senzatetto, migranti, rifugiati, comunità remote e isolate egruppi tenuti ai margini della ...Ad un anno dall’inizio della pandemia, Selectra analizza in tutta Europa i sostegni ai pagamenti delle bollette durante il COVID-19 per famiglie e imprese ...Sono almeno 87.000 le persone dell'etnia Rohingya che hanno perso la casa a causa dell'incendio di ieri in tre campi profughi a Cox's Bazar, in Bangladesh. E' il dato aggiornato fornito stasera da Bep ...