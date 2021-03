Caos vaccini Lombardia, ora Gallera attacca la sua giunta: “Non è stata colpa mia, ma di Aria” (Di martedì 23 marzo 2021) “Il tempo è galantuomo e mi ha restituito un po’ di giustizia“, così l’ex Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, dopo le polemiche su Aria (l’azienda per gli acquisti di Regione Lombardia), di cui il presidente Fontana ha chiesto il commissAriamento per il Caos sulle prenotazioni dei vaccini, che la società gestisce: in alcune province centinaia di dosi sono andate sprecate perché i destinatari non erano stati convocati. Ora Gallera, che dall’esplosione del primo focolaio Covid in Lombardia è stato ritenuto tra i responsabili della gestione spesso confusa dell’emergenza sanitAria, salito agli onori della cronaca per le gaffe sui dati e per le promesse mancate e sostituito a dicembre 2020 da Letizia ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) “Il tempo è galantuomo e mi ha restituito un po’ di giustizia“, così l’ex Assessore al Welfare di Regione, Giulio, dopo le polemiche su(l’azienda per gli acquisti di Regione), di cui il presidente Fontana ha chiesto il commissmento per ilsulle prenotazioni dei, che la società gestisce: in alcune province centinaia di dosi sono andate sprecate perché i destinatari non erano stati convocati. Ora, che dall’esplosione del primo focolaio Covid inè stato ritenuto tra i responsabili della gestione spesso confusa dell’emergenza sanit, salito agli onori della cronaca per le gaffe sui dati e per le promesse mancate e sostituito a dicembre 2020 da Letizia ...

DaniloToninelli : Dopo mesi di caos #vaccini in #Lombardia oggi Salvini e Fontana annunciano l'azzeramento dei vertici di Aria che lo… - marcocappato : Sul caos vaccini #Lombardia, #Moratti tratta da 'incapaci' la società regionale ARIA. Nel 2017 mi candidai a Amministratore di ARIA