I’ll See You In My Dreams di Bruce Springsteen, una dedica all’amico scomparso Michael Gudinski (Di lunedì 22 marzo 2021) Sarà disponibile in radio da venerdì 26 marzo I’ll See You In My Dreams di Bruce Springsteen, il nuovo singolo estratto dall’album Letter To You, realizzato con la The Street Band La rotazione radiofonica del brano è anticipata dalla pubblicazione del video ufficiale diretto da Thom Zimny, dedicato alla memoria di Michael Gudinski, promoter australiano dell’artista nonché amico di vecchia data che Springsteen ha voluto ricordare attraverso la sua musica. Con lui ha condiviso tour – e non solo – in 50 anni di carriera. Ha condiviso emozioni ed esperienze in tutto il mondo e oggi condivide con i fan il suo personale ricordo di quello che definisce “un uomo di musica”, che ricorderà – insieme agli artisti di tutto il mondo – ogni volta che metterà ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Sarà disponibile in radio da venerdì 26 marzoSee You In Mydi, il nuovo singolo estratto dall’album Letter To You, realizzato con la The Street Band La rotazione radiofonica del brano è anticipata dalla pubblicazione del video ufficiale diretto da Thom Zimny,to alla memoria di, promoter australiano dell’artista nonché amico di vecchia data cheha voluto ricordare attraverso la sua musica. Con lui ha condiviso tour – e non solo – in 50 anni di carriera. Ha condiviso emozioni ed esperienze in tutto il mondo e oggi condivide con i fan il suo personale ricordo di quello che definisce “un uomo di musica”, che ricorderà – insieme agli artisti di tutto il mondo – ogni volta che metterà ...

