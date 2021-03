AresGate | Manuela Arcuri prende le distanze da Adua Del Vesco e spiazza su Gabriel Garko | “Relazione vera”

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’riquota dopo l’apertura di un’indagine da parte della procura di Roma, sorta in seguito alle dichiarazioni di Rosalinda Cannavò (in arteDel) e di Massimiliano Morra nella Casa del GF Vip. Ad intervenire è stata nelle passate ore anche l’attrice, star di numerose fiction su Mediaset targate Ares Film,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Arcuri interviene sull'E' proprio la Ares Film al centro delle indagini del pm romano Carlo Villani che indaga per istigazione al suicidio sulla morte dello sceneggiatore Teodosio ...Arcuri ieri sera è stata ospite da Massimo Giletti a Non è l'Arena dove ha parlato die della Ares Film. L'attrice ha poi minimizzato: E su Alberto Tarallo ha dichiarato:...Aresgate a Non è l’Arena: anche ieri si è tornati a parlare di questo caso scottante e drammatico nel salotto tv di Massimo Giletti. Tra gli ospiti in studio anche la famosa e popolare attrice Manuela ...AresGate, Manuela Arcuri prende le distanze da Adua Del Vesco e spiazza su Gabriel Garko nel suo intervento a La7: "Relazione vera".