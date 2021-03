Verona spento, troppo facile per l’Atalanta con Malinovskyi e Zapata. Raggiunta la Juve a quota 55 (Di domenica 21 marzo 2021) Allo Stadio Bentegodi di Verona si affrontano l’Hellas di Juric e l’Atalanta di Gasperini, nell’anticipo delle 12.30 della 28a giornata del campionato di serie A. Dopo un inizio di match piuttosto bloccato, nella seconda metà della prima frazione è l’Atalanta a prendere in mano il pallino del gioco. Nel giro di un quarto d’ora gli uomini di Gasperini si rendono pericolosi in più di un’occasione: prima con Zapata, fermato da un ottimo recupero di Tameze, e poi con Romero che colpisce di testa su cross di Malinovskyi ma trova pronto Silvestri. La pressione atalantina dà i suoi frutti al 33?: fallo di mano di Dimarco sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Malinovskyi che dagli undici metri non sbaglia e porta avanti la Dea. Meno di dieci minuti ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Allo Stadio Bentegodi disi affrontano l’Hellas di Juric edi Gasperini, nell’anticipo delle 12.30 della 28a giornata del campionato di serie A. Dopo un inizio di match piuttosto bloccato, nella seconda metà della prima frazione èa prendere in mano il pallino del gioco. Nel giro di un quarto d’ora gli uomini di Gasperini si rendono pericolosi in più di un’occasione: prima con, fermato da un ottimo recupero di Tameze, e poi con Romero che colpisce di testa su cross dima trova pronto Silvestri. La pressione atalantina dà i suoi frutti al 33?: fallo di mano di Dimarco sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è calcio di rigore. Sul dischetto si presentache dagli undici metri non sbaglia e porta avanti la Dea. Meno di dieci minuti ...

montagne_paesi : Canè: si è spento a 84 anni Ferruccio Tomasi, ex direttore del Parco dello Stelvio - Montagne & Paesi - Si è spento… - abatometro : @loocaferree ok ricercato Verona e mi sbagliavo, Udine però è stato pressochè nullo, aveva iniziato bene e poi si è… - cla_coppi82 : @carmi_ne Capisco, ma onestamente io partivo con Diaz (che ha giocato 70 min giovedì e a Verona 0) per 50-60 minut… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona spento Verona, si è spento Tarcisio Benedetti, il tipografo della libertà Operaio della Mondadori, negli anni 80 del secolo scorso, lavorò come volontario in Cile. La tipografia di cui era responsabile stampò i giornali dell'opposizione che contribuirono a mettere fine alla ...

Si è spento Massimo Rossignati, cordoglio per il giornalista Dopo una malattia contro cui lottava da tempo si è spento ieri mattina a Verona giornalista Giampaolo Rossignati, 75 anni, apprezzato cronista di lungo corso. Ex capo redattore del Gazzettino e vicedirettore del quotidiano Nuovo Veronese era noto per ...

Verona spento, troppo facile per l’Atalanta con Malinovskyi e Zapata. Raggiunta la Juve a quota 55 alfredopedulla.com Verona-Atalanta 0-2, le pagelle: Malinovskyi extra lusso, Dimarco ingenuo Terza sconfitta per il Verona di Juric che sta vivendo un periodo no ma che ... Veloso 5,5: il capitano dei gialloblù è partito bene ma si è poi spento con il passare dei minuti. Una giornata ...

Rossignati si è spento all’età di 75 anni Attento al territorio guidò la “tribuna” IL LUTTO L a “tribuna di Treviso” e il giornalismo veneto piangono Giampaolo Rossignati, scomparso ieri a 75 anni nella sua Verona per i postumi di una grave malattia Fu caporedattore alla “tribuna”, ...

