Serie A, Juventus-Benevento 0-0, Udinese-Lazio 0-0 e Sampdoria-Torino 0-0 (LIVE). Hellas Verona-Atalanta 0-2 (Di domenica 21 marzo 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. La Juventus contro il Benevento. Roma-Napoli il big match. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia, la ventottesima giornata si conclude con sei partite in calendario. La domenica è aperta dalla vittoria dell'Atalanta in casa del Verona, un successo importante in chiave quarto posto. Serie A, i risultati di domenica 21 marzo Di seguito i risultati di Serie A di domenica 21 marzo, sfide valide per la ventottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Hellas Verona-Atalanta 0-2 Juventus-Benevento

