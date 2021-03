Pirlo: “Non c’era pressione, avevamo il dovere di fare una partita migliore. Dobbiamo continuare a crederci” (Di domenica 21 marzo 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo ha parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Benevento. Queste le sue parole. Sulla gara: “c’era il dovere di fare una gara migliore di questa. Dovevamo vincere giocando molto meglio. c’era voglia di vincere la gara, sapevamo sarebbe stata una partita difficile contro il Benevento che si difende in modo molto compatto. Siamo stati frenetici, abbiamo sbagliato tanto anche in superiorità numerica e non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Scudetto? Dobbiamo continuare a crederci. Il nostro obiettivo non cambia, deve cambiare la testa. Indossiamo una maglia importante e Dobbiamo onorarla”. Sull’attacco: “Sapevamo di affrontare una squadra che ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Il tecnico della Juventus, Andreaha parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Benevento. Queste le sue parole. Sulla gara: “ildiuna garadi questa. Dovevamo vincere giocando molto meglio.voglia di vincere la gara, sapevamo sarebbe stata unadifficile contro il Benevento che si difende in modo molto compatto. Siamo stati frenetici, abbiamo sbagliato tanto anche in superiorità numerica e non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Scudetto?. Il nostro obiettivo non cambia, deve cambiare la testa. Indossiamo una maglia importante eonorarla”. Sull’attacco: “Sapevamo di affrontare una squadra che ...

