Patrizia Reggiani: “Ho fatto ammazzare Maurizio per stizza” (Di domenica 21 marzo 2021) Intervistata dal Corriere della Sera Patrizia Reggiani racconta i dettagli dell’incontro con Maurizio Gucci, dei momenti vissuti in cella e poi il pensiero della sua morte Mandante dell’assassinio dell’ex marito Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani ripercorre le tappe del suo passato. Dell’incontro con Maurizio Gucci racconta al Corriere della Sera: «Ci trovammo a uscire in quattro. Io e il ragazzo con cui flirtavo, e una mia amica che faceva lo stesso con Maurizio. Andavamo al Nephenta, in piazza Diaz, e negli altri migliori locali di Milano. Ho sempre adorato far tardi e, di conseguenza, svegliarmi tardi. In sincerità lo facevo anche in carcere. Comunque: dopo le iniziali uscite a quattro, trascorsero dei giorni, delle settimane. Ci divertivamo un ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 marzo 2021) Intervistata dal Corriere della Seraracconta i dettagli dell’incontro conGucci, dei momenti vissuti in cella e poi il pensiero della sua morte Mandante dell’assassinio dell’ex maritoGucci,ripercorre le tappe del suo passato. Dell’incontro conGucci racconta al Corriere della Sera: «Ci trovammo a uscire in quattro. Io e il ragazzo con cui flirtavo, e una mia amica che faceva lo stesso con. Andavamo al Nephenta, in piazza Diaz, e negli altri migliori locali di Milano. Ho sempre adorato far tardi e, di conseguenza, svegliarmi tardi. In sincerità lo facevo anche in carcere. Comunque: dopo le iniziali uscite a quattro, trascorsero dei giorni, delle settimane. Ci divertivamo un ...

