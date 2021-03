Milano: Comune, bando giovani per gestire 2 palazzine in Ripa di Porta Ticinese (Di domenica 21 marzo 2021) Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "Nuovi spazi per i giovani milanesi, da destinare ad attività socio-culturali e ricreative". Il Comune di Milano ha intenzione di indire a breve una gara pubblica per la concessione d'uso di due palazzine di sua proprietà, ristrutturate di recente, che si trovano in Ripa di Porta Ticinese 85/87, cui potranno partecipare associazioni senza scopo di lucro, onlus, cooperative sociali, fondazioni con finalità sociali, culturali ed educative, associazioni sportive dilettantistiche. L'obiettivo del Comune, in accordo con il Municipio 6, quello di riferimento, è proporre attività ricreative dedicate in modo peculiare ad un pubblico giovane, e insieme offrire un valido presidio per il territorio, oltre che una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021), 21 mar. (Adnkronos) - "Nuovi spazi per imilanesi, da destinare ad attività socio-culturali e ricreative". Ildiha intenzione di indire a breve una gara pubblica per la concessione d'uso di duedi sua proprietà, ristrutturate di recente, che si trovano indi85/87, cui potranno partecipare associazioni senza scopo di lucro, onlus, cooperative sociali, fondazioni con finalità sociali, culturali ed educative, associazioni sportive dilettantistiche. L'obiettivo del, in accordo con il Municipio 6, quello di riferimento, è proporre attività ricreative dedicate in modo peculiare ad un pubblico giovane, e insieme offrire un valido presidio per il territorio, oltre che una ...

