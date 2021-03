Damiano David | ecco chi è la fidanzata

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 21 marzo 2021) Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video nel quale si vede, leader dei Maneskin, ballare sulle note musicali di una canzone e sullo sfondo i particolari di una casa di una nota modella che su Instagram conta 100mila followers. Questo particolare non è sfuggito agli occhi attenti delle fan. Sullo sfondo, in effetti, si vedono una finestra, un termosifone ed un copriletto del tutto somiglianti a quelli della modella romana Giorgia Soleri. Giorgia è una fotomodella romana molto attiva sui social e molto impegnata anche su temi sociali. La ragazza, infatti, ha una malattia detta “dolore pelvico cronico” e pochi mesi fa è uscita allo scoperto per essere da modello ed insegnamento a tutte quelle donne che come lei soffrono dello stesso problema. “Non siamo rotte o difettose. Siamo malate”, ha scritto Sul suo profilo spesso ...