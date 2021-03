Covid, record di vaccini nel Regno Unito: in un giorno somministrate 711.000 dosi (Di domenica 21 marzo 2021) I l Regno Unit o registra il record di vaccinazioni dopo che nella giornata di ieri ha somministrato 711.000 dosi di vaccino anti - Covid . 'I eri abbiamo vaccinato più persone che in qualsiasi altro ... Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021) I lUnit o registra ildi vaccinazioni dopo che nella giornata di ieri ha somministrato 711.000di vaccino anti -. 'I eri abbiamo vaccinato più persone che in qualsiasi altro ...

