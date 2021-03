Inter: nemmeno il Covid dà una maglia a Ranocchia, che resta un uomo squadra (Di sabato 20 marzo 2021) Troppo uomo squadra per augurarsi anche solo un raffreddore di un compagno. Ma a supporre che Andrea Ranocchia avrebbe preferito giocare Inter - Sassuolo stasera non si fa peccato e non si sbaglia. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 marzo 2021) Troppoper augurarsi anche solo un raffreddore di un compagno. Ma a supporre che Andreaavrebbe preferito giocare- Sassuolo stasera non si fa peccato e non si sbaglia. ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter nemmeno Inter: nemmeno il Covid dà una maglia a Ranocchia, che resta un uomo squadra Invece lui è rimasto, perché vuole troppo bene all'Inter. E con l'Inter vuole vincere ancora. Andrea infatti è l'unico della rosa ad avere alzato un trofeo in nerazzurro. Arrivato nell'estate 2010, ...

Ronaldo resta alla Juve Diciamo che l'Inter è stata fortunata visto che potrà recuperare i malati durante la sosta senza nemmeno mandarli in Nazionale". Autore Giuseppe Serrone Categoria Sport

Inter, tifosi all'attacco: "Parole indecenti e vergognose" Le polemiche non si fermano. La decisione dell'ATS di Milano di sospendere "i lavori" in casa Inter portando al rinvio della gara del Sassuolo e impedendo ai giocatori nerazzurri di rispondere alla ch ...

Tarkovic: “L’assenza di un giocatore con le qualità di Milan Skriniar è una grande perdita” INTER ALLENATORE SLOVACCHIA SU SKRINIAR/ La regola dello spettacolo ... oltre a dover fare a meno di Marek Hamsik, non avrà nemmeno il portiere Marek Rodak e il difensore Milan Skriniar. L’allenatore ...

