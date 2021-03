Fibromialgia, una malattia che causa dolore cronico e stanchezza, ecco i sintomi (Di sabato 20 marzo 2021) Cristina Martelli Considerata a lungo un fenomeno ipocondriaco che colpisce in massima parte il sesso femminile tra i 25 e i 55 anni (con un rapporto di 9 a 1 rispetto ai maschi), la Fibromialgia – o sindrome dolorosa dei muscoli e dei tessuti fibrosi – è definita attualmente come una “sindrome reumatica atipica ” o una Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere. Leggi su improntaunika (Di sabato 20 marzo 2021) Cristina Martelli Considerata a lungo un fenomeno ipocondriaco che colpisce in massima parte il sesso femminile tra i 25 e i 55 anni (con un rapporto di 9 a 1 rispetto ai maschi), la– o sindrome dolorosa dei muscoli e dei tessuti fibrosi – è definita attualmente come una “sindrome reumatica atipica ” o una Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere.

Alessia22894 : @thor6990 No nessun problema ?? In poche parole ho un’adenoma ipofisario e una malattia reumatologica ed una ematolo… - DalilaAdrower : Non sono affatto capricci quelli di #LadyGaga perché soffre di #fibromialgia -se ricordate saltò un tour anni fa pe… - TiberiaPolitics : RT @isItalyTP: invitiamo tutti i #sindaci d'Italia ad aderire all'iniziativa del @cfu_italia per il 12 maggio 2021 e dare visibilita' a una… - giusinegri1951 : RT @___P_e_p_e__: Io ci provo ad andare d'accordo con te, ma tu sei proprio una bastarda #fibromialgia - ArmandaGelsomin : RT @___P_e_p_e__: Io ci provo ad andare d'accordo con te, ma tu sei proprio una bastarda #fibromialgia -