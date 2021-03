Dramma Arshavin | l’ex moglie è in condizioni gravissime a causa del Covid

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 20 marzo 2021) Una triste notizia ha sconvolto anche il mondo del calcio.calciatore dell’Arsenal Andrejsta vivendo un vero e proprioAlisaa sta combattendo tra la vita e la morte adel Coronavirus. Secondo quanto riportato dai media esterimodella e giornalista era stata ricoverata in terapia intensiva per pancreatite acuta e peritonite, i medici avevano deciso di metterla in coma farmacologico indotto. La madre, Natalia Sarycheva ha dichiarato: “Ha subito il 40% di danni ai polmoni. Ha il-19 e una polmonite con complicanze”. La donna starebbe combattendo anche con una malattia degenerativa: “Non sono malata adi un intervento fallito di chirurgia plastica. Ho ...