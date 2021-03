Advertising

zazoomblog : Simone Pierini Il pass Covid per salvare lestate e tornare a viaggiare a partire - #Simone #Pierini #Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Pierini

Leggo.it

"È sicuro ed efficace". L'atteso via libera è arrivato e da oggi (a partire dalle 15) in Italia riprende la somministrazione del vaccino AstraZeneca. La benedizione dell'Ema, ente ...Il pass Covid per salvare l'estate e tornare a viaggiare a partire da giugno. Il collegio dei commissari dell'Unione europea ha adottato la proposta del certificato verde vaccinale per permettere di ...Simone Pierini«È sicuro ed efficace». L'atteso via libera è arrivato e da oggi (a partire dalle 15) in Italia riprende la somministrazione del vaccino AstraZeneca. La benedizione dell'Ema, ...VINO - Importante riconoscimento per l'azienda di Civitanova. L'amministratore delegato Mosè Ambrosi: «Il punteggio di 95/100 è uno straordinario risultato raggiunto grazie alla visione, alle caratter ...